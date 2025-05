Delitto di Garlasco trovati alcuni oggetti nel canale di Tromello

Sarebbe stato trovato più di un oggetto compatibile con quanto si cercava. Gli inquirenti invitano alla prudenza 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, trovati alcuni oggetti nel canale di Tromello

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio chiara Poggi, trovati oggetti nel canale di Tromello: “Potenzialmente utili alle indagini”

Da fanpage.it: Nel giorno delle perquisizioni che rientrano nelle indagini sul delitto di Garlasco, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato oggetti potenzialmente ...

Omicidio Garlasco, si cerca in un canale l'arma del delitto: scovati elementi interessanti ma non l'attizzatoio

Scrive msn.com: Nel canale di Tromello, dragato da carabinieri e vigili del Fuoco nell’ambito dell’inchiesta su Garlasco (omicidio Chiara Poggi), sono stati trovati alcuni oggetti ritenuti interessanti dagli inquiren ...

Delitto di Garlasco, concluse le ricerche per trovare l’arma del delitto nel canale a Tromello

Da msn.com: I vigili del fuoco stanno smontando le attrezzature e hanno terminato le ricerche nel cavo Bozzani a Tromello, in provincia di Pavia. È qui che oggi i carabinieri hanno svolto accertamenti per cercare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.