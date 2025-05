Delitto di Garlasco | sub setacciano un canale si cerca un attizzatoio 

A Garlasco, i carabinieri sono intervenuti per nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avviando perquisizioni a casa di Andrea Sempio, 37enne sospettato, e dei suoi genitori. Il blitz, ordinato dalla procura di Pavia, mira a trovare elementi chiave, come un attizzatoio, che potrebbero riaccendere le speranze di risolvere il caso.

AGI - Blitz dei carabinieri a Garlasco nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Pogg. In corso dalla prima mattina di mercoledì 14 maggio alcune perquisizioni ordinate dalla procura di Pavia a casa del 37enne Andrea Sempio, a Voghera e quella dei suoi genitori nel paese dove avvenne il delitto 18 anni fa. La perquisizione - secondo quanto riferito dal Tg1 - è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso il sequestro e l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa è stata estesa alle abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo, Roberto Freddi e Mattia Capra. I due frequentavano la villetta della famiglia Poggi come amici di Marco, il fratello della vittima, e i loro nomi vengono citati in una relazione dei carabinieri dell'8 febbraio 2024. 🔗Leggi su Agi.it