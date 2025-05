Delitto di Garlasco | si cerca l' arma in un canale del Pavese Sempio perquisito

Il delitto di Garlasco riaccende l'attenzione con le recenti perquisizioni di lunga durata a casa di Andrea Sempio e di due suoi amici. Le ricerche si concentrano ora su un canale nel pavese, evocando inquietanti ricordi del passato, quando l'arma del delitto rimase ignota per anni. La storia sembra ripetersi, lasciando aperte molte domande.

AGI - Nuova vampata nell'indagine sul delitto di Garlasco accesa dalle perquisizioni durate sette ore a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due suoi amici e dalla ricerca dell'arma con un de'ja'-vu. Diciotto anni fa sul finire dell'estate i carabinieri di Vigevano cercavano lo strumento del delitto di Garlasco in un canale nel Pavese, oggi quelli di Milano, assieme ai vigili del Fuoco, ne hanno dragato un altro tra i campi, non lontano, a Tromello. Nel 2017 Stasi, poi condannato a 16 anni di carcere, era già indagato, e nel corso d'acqua vennero trovati solo degli abiti abbandonati da un agricoltore, oggi sono stati trovati degli "oggetti", tra cui il bracciolo di una sedia in ferro, al vaglio degli inquirenti. Ricerche complicate visto che l'arma sarebbe stata gettata lì subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi secondo quanto raccontato da un testimone alle 'Iene' che ha parlato di un attizzatoio da camino. 🔗Leggi su Agi.it