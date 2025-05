Delitto di Garlasco | si cerca l' arma forse è un attizzatoio da camino

I carabinieri di Pavia sono intervenuti a Garlasco per perquisire la casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. L'operazione mira a trovare l'arma del delitto, che potrebbe essere un attizzatoio da camino. Gli inquirenti cercano elementi decisivi per svelare un caso che tiene ancora in sospeso la verità.

AGI - I carabinieri di Pavia sono da alcune ore a casa di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l' omicidio di Chiara Poggi avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione - secondo quanto riferito dal Tg1 - è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso il sequestro e l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa è stata eseguita dai militari dell'Arma presso le abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo, Roberto Freddi e Mattia Capra. I militari hanno sequestrato pc e telefoni cellulari. La mattina del delitto Sempio scambiò dei messaggi coi due ragazzi che raccontarono di essere stati tutta la mattina a casa, in paese. Secondo gli inquirenti, invece, le celle telefoniche segnalano che nessuno dei due fosse a Garlasco. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Delitto di Garlasco: si cerca l'arma, forse è un attizzatoio da camino

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.