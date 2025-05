Delitto di Garlasco perquisita l’abitazione di Andrea Sempio

Nuove speranze di chiarire il delitto di Garlasco emergono con l'indagine su Andrea Sempio, 37 anni. Il 14 maggio, i carabinieri di Milano, su ordine della procura di Pavia, hanno perquisito la sua abitazione, riaccendendo i riflettori sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, e suscitando grande interesse mediatico e pubblico.

Nuove indagini scuotono il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). Mercoledì 14 maggio i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su mandato della procura di Pavia, hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, 37 anni, nuovo indagato, e dei suoi genitori, a Voghera e Garlasco. Gli inquirenti hanno sequestrati cellulari e computer, mentre ulteriori controlli sono stati svolti anche a Tromello, dove si cerca una possibile arma del delitto – forse un attizzatoio – che, secondo un testimone, sarebbe stata gettata in un canale. Perquisiti anche due amici di Sempio, Mattia Capra e Roberto Freddi, che frequentavano la casa della vittima e che lui avrebbe sentito la mattina dell’omicidio. La madre di Sempio è stata sentita dai carabinieri ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delitto di Garlasco, perquisita l’abitazione di Andrea Sempio

