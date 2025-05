Delitto di Garlasco l’arma del delitto sarebbe un attizzatoio | ricerche in un canale a Tromello

Nel caso del delitto di Garlasco, si aggrava la situazione con la ricerca di un attizzatoio da camino come arma del delitto. I carabinieri sono attivamente impegnati nelle ricerche a Tromello, mentre le perquisizioni si estendono a Voghera, dove è stato identificato un nuovo indagato, Andrea Sempio, nell'omicidio della giovane Chiara P.

Garlasco (Pavia) – E’ un attizzatoio da camino l’arma del delitto che i carabinieri stanno cercando a Tromello, piccolo comune della Lomellina non lontano da Garlasco. Nel frattempo, sono state eseguite anche perquisizioni a Voghera a casa di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a casa dei suoi genitori a Garlasco, oltre che nelle abitazioni di d ue amici di Marco Poggi, fratello della vittima, che al tempo frequentavano casa Poggi. Sarebbero stati sequestrati telefonini e pc, GUARDA – Delitto di Garlasco, la diretta video delle indagini L’attizzatoio sarebbe stato in casa Pogg i, tuttavia la signora Rita, madre di Chiara, afferma che “tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora, l’attizzatoio che avevamo allora c'è ancora adesso”. A indicare l’oggetto da camino come possibile arma del delitto poi successivamente gettata in un canale era stato un netturbino, sentito come testimone il 27 settembre 2007, poco più di un mese dopo l’omicidio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, l’arma del delitto sarebbe un attizzatoio: ricerche in un canale a Tromello

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.