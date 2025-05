Delitto di Garlasco la famiglia Poggi commenta le perquisizioni a casa Sempio | Siamo basiti ipotesi stravaganti

La famiglia Poggi esprime incredulità per le recenti perquisizioni a casa di Sempio, accusando di essere vittima di "ipotesi stravaganti". L'avvocato Francesco Compagna, legale dei Poggi, ribadisce il loro sconcerto di fronte agli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto anni fa, che continua a sollevare interrogativi e polemiche.

“La famiglia Poggi è rimasta ancora una volta basita per quanto sta accadendo”. Così l’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia di Chiara Poggi, commenta le attività di indagine svolte dai carabinieri nel mattino di oggi, mercoledì 14 maggio, nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il penalista definisce “stravaganti” le nuove piste battute dagli inquirenti. All’alba di questa mattina i militari – coordinati dalla Procura di Pavia – hanno effettuato perquisizioni in almeno quattro case: l’abitazione di Andrea Sempio, iscritto nei mesi scorsi sul registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio, quella dei suoi genitori e quelle di due suoi amici. Gli investigatori si sono inoltre recati a Tromello, piccolo Comune della Lomellina, dove si cercherebbe una possibile arma del delitto che, secondo un testimone, sarebbe stata gettata in un canale. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi commenta le perquisizioni a casa Sempio: “Siamo basiti, ipotesi stravaganti”

Si legge su notizie.it: La riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, avvenuto quasi vent’anni fa, ha riacceso le tensioni e le emozioni della famiglia Poggi. I parenti di Chiara Poggi, giovane vittima di un omicidio ...

Secondo lapresse.it: Milano, 14 mag. (LaPresse) - Da casa Poggi "l'attizzatoio non manca e non è mai mancato". Lo dice a LaPresse Rita Poggi, in merito alle ricerche dell'arma ...

Scrive msn.com: Il nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco accende la protesta della famiglia di Chiara Poggi. A distanza di quasi vent'anni dall'omicidio che sconvolse l’Italia, i parenti della giovane ...

Andrea Sempio, 37 anni, è stato nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.