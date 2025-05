Delitto di Garlasco | i sub setacciano un canale si cerca un attizzatoio

Nell'ambito delle rinnovate indagini sull'omicidio di Chiara Pogg, i carabinieri hanno effettuato un blitz a Garlasco. Mercoledì 14 maggio, perquisizioni sono state ordinate dalla procura di Pavia a casa di Andrea Sempio, 37enne sospettato, e presso l'abitazione dei suoi genitori, mentre si ricerca un attizzatoio nel canale vicino al luogo del delitto.

AGI - Blitz dei carabinieri a Garlasco nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Pogg. In corso dalla prima mattina di mercoledì 14 maggio alcune perquisizioni ordinate dalla procura di Pavia a casa del 37enne Andrea Sempio, a Voghera e quella dei suoi genitori nel paese dove avvenne il delitto 18 anni fa. La perquisizione - secondo quanto riferito dal Tg1 - è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso il sequestro e l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa è stata estesa alle abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo, Roberto Freddi e Mattia Capra. I due frequentavano la villetta della famiglia Poggi come amici di Marco, il fratello della vittima, e i loro nomi vengono citati in una relazione dei carabinieri dell'8 febbraio 2024.

Delitto di Garlasco: sub setacciano un canale, si cerca un attizzatoio

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.