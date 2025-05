Delitto di Garlasco cosa cercavano i carabinieri in casa di Andrea Sempio? La precisazione del legale

A Garlasco, i carabinieri hanno perquisito la casa di Andrea Sempio nell'ambito delle indagini sul delitto avvenuto nella zona. Nonostante le ricerche, non è emerso nulla di significativo. Il legale ha chiarito la situazione, mentre gli inquirenti hanno ampliato le indagini per cercare l'arma del delitto in un canale locale.

Garlasco, perquisita la casa di Andrea Sempio: i carabinieri non trovano nulla. Indagini estese a un canale, si cerca ancora l’arma del delitto 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, cosa cercavano i carabinieri in casa di Andrea Sempio? La precisazione del legale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delitto di Garlasco, il canale Tromello prosciugato: cosa cercano gli investigatori

Scrive notizie.it: Intorno alle 12:30 è iniziato lo svuotamento del canale nel centro di Tromello: i motivi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco: blitz dei carabinieri in casa di Andrea Sempio. Cosa cercano?

Come scrive msn.com: All’alba di mercoledì 14 maggio i militari hanno anche perquisito l’abitazione dei genitori e di due amici del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dopo la riapertura dell’indagine. Sequestr ...

Garlasco, Mattia Capra e Roberto Freddi: chi sono gli amici di Andrea Sempio perquisiti oggi. I messaggi la mattina del delitto, l'alibi traballante

Lo riporta msn.com: Mattia Capra e Roberto Freddi erano i migliori amici di Andrea Sempio e tutti e tre all’epoca frequentavano Marco Poggi, il fratello di Chiara. E' a casa loro (oltre che a casa di Sempio e dei suoi ge ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.