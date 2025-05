Delitto di Garlasco | come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini processi e colpi di scena

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana. Dopo 17 anni di indagini, processi e sorprendentemente ripetuti colpi di scena, il nuovo sviluppo del 14 maggio 2025 riaccende l'attenzione su Chiara Poggi e su Andrea Sempio, recentemente indagato in relazione al caso.

Garlasco (Pavia), 14 maggio 2025 - Un nuovo un colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. I carabinieri di Milano, su mandato della procura di Pavia, hanno svolto una perquisizione a casa di Andrea Sempio, di recente indagato per l'omicidio in concorso. Le perquisizioni si sono svolte anche nella casa dei genitori del ragazzo e di due amici, mentre altri controlli si estendono a un canale che passa per le abitazioni a Tromello, piccolo comune di 3.600 abitanti a cinque chilometri da Garlasco, alla ricerca della possibile arma del delitto. Una nuova svolta a quasi 18 anni dall'omicidio. I carabinieri hanno sequestrato supporti informatici a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il delitto . E' il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, viene uccisa nella sua villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia). 🔗Leggi su Ilgiorno.it