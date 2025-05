Delitto di Garlasco blitz dei carabinieri in casa di Andrea Sempio e dei genitori | sequestrati pc e telefonini

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno effettuato un blitz nell'abitazione di Andrea Sempio, 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Su mandato della procura di Pavia, sono stati sequestrati computer e telefonini, in seguito alla riapertura delle indagini sul caso, avvenuta all'alba di mercoledì.

