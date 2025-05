Delitto di Garlasco blitz dei carabinieri all’alba a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori

All'alba, un blitz dei carabinieri ha avuto luogo a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Le forze dell'ordine di Pavia stanno effettuando perquisizioni sia nell'abitazione di Sempio che in quella dei suoi genitori, segnalando un’intensificazione delle indagini. La notizia è stata anticipata dal Tg1.

I carabinieri di Pavia da ore sono a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. La notizia anticipata dal Tg1. Analoga attività investigativa viene eseguita presso la casa dei genitori.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri all’alba a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori

della procura di Pavia, da questa mattina all'alba, stanno svolgendo una perquisizione a casa di Andrea Sempio, si sono recati anche nell'abitazione dei genitori dell'uomo.

