Delitto di Garlasco blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

I carabinieri di Pavia stanno effettuando un blitz a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La perquisizione, in corso da diverse ore, mira a raccogliere nuovi elementi utili per l'inchiesta, alimentando l'interesse su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

AGI - I carabinieri di Pavia sono da alcune ore a casa di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l' omicidio di Chiara Poggi avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione - secondo quanto riferito dal Tg1 - è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso il sequestro e l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa è stata eseguita dai militari dell' Arma presso le abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo. La posizione della famiglia Poggi. In questi mesi la famiglia di Chiara Poggi ha sempre ribadito di credere nell' estraneità ai fatti di Sempio, amico di vecchia data del fratello della vittima e indagato a suo tempo (con posizione poi archiviata nel marzo del 2017). 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

Secondo msn.com: AGI - I carabinieri di Pavia sono da alcune ore a casa di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione - ...

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici: la perquisizione all'alba

Si legge su leggo.it: Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, su mandato della procura di Pavia. A partire da questa mattina ...

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri all’alba a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori

fanpage.it scrive: I carabinieri di Pavia da ore sono a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : I CAVALLI DEI CARABINIERI, I GALLETTI CANTERINI E I MICIONI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei Carabinieri. Ecco Boys e Child, cavalli abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei Carabinieri.