delitto di garlasco blitz dei carabinieri a casa di andrea sempio

Alba di tensione a Garlasco: i carabinieri di Milano hanno dato avvio a una perquisizione a casa di Andrea Sempio, coinvolto nel delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. L'operazione ha interessato anche l'abitazione dei suoi genitori, segnando un nuovo capitolo nelle indagini su un caso che ha scosso profondamente la comunità locale.

È in corso dall’alba, da parte dei carabinieri di Milano, una perquisizione a casa di Andrea Sempio, nell’ambito del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. I militari si sono recati anche nell’abitazione dei genitori dello stesso Sempio. La perquisizione sarebbe “mirata ad acquisire elementi utili all’inchiesta attraverso l’analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa”. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su delega del Procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, nonché dell’aggiunto Stefano Civardi e del pm Valentina De Stefano, stanno effettuando delle perquisizioni. Le attività sono in corso nella villetta di via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori del commesso 35enne, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 nella casa di via Pascoli, distante 800 metri dall’abitazione che, all’epoca, era abitata dalla nonna di Sempio. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it