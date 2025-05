Delitti in Paradiso 14 | Nuove stagioni cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso

Delitti in Paradiso 14 è pronto a intrattenere i fan con avventure mozzafiato sull'isola di Saint Marie, a partire dal 14 maggio 2025. Con il progressive cambio di cast e l'aggiunta di spinoff, "Oltre il Paradiso", la serie ha annunciato due nuove stagioni consecutive, la tredicesima e la quattordicesima, promettendo emozioni sempre fresche e intriganti.

A partire dal 14 maggio 2025, Delitti in Paradiso 14 regala ai telespettatori nuove avventure ambientate sull’isola di Saint Marie. In una mossa annunciata nel febbraio 2023 dalla BBC, la serie ha visto il via di due stagioni consecutive, la tredicesima e la quattordicesima, ampliando ulteriormente il proprio universo narrativo. Un’espansione dei confini narrativi Contestualmente . L'articolo Delitti in Paradiso 14: Nuove stagioni, cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Delitti in Paradiso 14: Nuove stagioni, cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso

Approfondimenti da altre fonti

A Saint Marie arriva il nuovo ispettore Mervin Wilson e tutte le altre novità di “Delitti in Paradiso 14”

Segnala iodonna.it: La principale novità della quattordicesima stagione riguarda il cambio di protagonista: l’ispettore Neville Parker, interpretato da Ralf Little, lascia il posto al detective Mervin Wilson. Il nuovo ...

Nuove dinamiche e volti in Delitti in Paradiso 14: il debutto di Mervin Wilson

Si legge su ecodelcinema.com: Il 1 gennaio 2025, "Delitti in Paradiso" su Rai 2 introduce Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, segnando un cambiamento significativo nella serie con nuove dinamiche e sfide per i personaggi di ...

Delitti in Paradiso 14 puntata Un bravo ragazzo su Rai 2: trama, cast e curiosità

Riporta maridacaterini.it: Delitti in Paradiso Un bravo ragazzo. Il nuovo detective Mervin Wilson indaga sulla misteriosa morte di un poliziotto tirocinante.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria si nasconde

La serie televisiva italiana in onda su Rai 1 - Il Paradiso delle Signore - in onda con nuove puntate da lunedì 1 a venerdì 5 marzo.