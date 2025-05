del posto contro il barcellona alla sentenza che ha inviato la sampdoria alla c

L'incontro tra il Deportivo e il Barcellona ha segnato un'importante data per il calcio spagnolo. Nel frattempo, la sentenza che ha condotto la Sampdoria verso la C ha scosso il mondo del calcio italiano. M’Baye Niang, soprannominato il 'Balotelli 2.0', è tornato alla ribalta, suscitando ricordi e aspettative.

2025-05-14 11:57:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: M’Baye Niang (Meulan-en-Yovelines, 1994) è atterrato a Milano nel 2012 con la Vitola per essere il ‘Balotelli 2.0’. Hanno condiviso la parte anteriore, cresta, il colore della pelle e un fisico portentoso. “Balotelli è un grande giocatore. Sono ancora giovane. Ho appena giocato 2 o 3 partite. Non posso essere il Balotelli di Milano. È troppo presto per dire che “, Venne a confessare. Non posso essere il Balotelli di Milano. È troppo presto per dirlo M’Baye Niang La sua carriera, rapidamente, è stata segnata da una sentenza contro il Barcellona. Milano aveva vinto 2-0 nella prima tappa del round di 16. Era mano nella mano con Víctor Valdés e ha sparato al palo. Per finire, Messi ha segnato 2-0 nel gioco successivo (39 ‘). 🔗Leggi su Justcalcio.com