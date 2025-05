Degrado a San Marco tra bivacchi e furti il direttore del supermercato picchiato | Aggressione assurda abbiamo paura ad andare al lavoro

A San Marco il degrado si fa sempre più evidente, tra bivacchi e furti. Tommaso Giacomelli, direttore del supermercato In's, è stato aggredito in un episodio shockante che ha lasciato il segno, con sei punti di sutura e un ematoma. "Un gesto assolutamente gratuito e immotivato", denuncia, mentre cresce la paura di andare al lavoro.

Sei punti di sutura alla palpebra, un ematoma e il rischio di danni alla retina. Queste le conseguenze per Tommaso Giacomelli dopo l'aggressione subita all'interno del supermercato In's dove il 41enne ricopre il ruolo di direttore. "Un gesto assolutamente gratuito e immotivato" il suo commento. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Degrado a San Marco tra bivacchi e furti, il direttore del supermercato picchiato: "Aggressione assurda, abbiamo paura ad andare al lavoro"

