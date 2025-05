Deepseek il Garante della privacy ha un piano drastico per bloccarlo del tutto in Italia

Il Garante per la Privacy ha avviato misure drastiche per bloccari DeepSeek in Italia, ordinando la sospensione del trattamento dei dati. L'applicazione cinese è stata rimossa dagli store, ma il sito rimane accessibile online. Per tutelare la privacy degli utenti, l'autorità ora intende oscurare anche la piattaforma web.

Dopo l'intimazione a sospendere il trattamento dei dati, l'app dell'AI cinese è stata cancellata dagli store. Ma si può ancora usare il sito via internet. Per questo l'autorità vuole che sia oscurato 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Deepseek, il Garante della privacy ha un piano drastico per bloccarlo del tutto in Italia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Deepseek, il Garante della privacy ha un piano drastico per bloccarlo del tutto in Italia

Come scrive wired.it: Dopo l'intimazione a sospendere il trattamento dei dati, l'app dell'AI cinese è stata cancellata dagli store. Ma si può ancora usare il sito via internet. Per questo l'autorità vuole che sia oscurato ...

L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider

Riporta repubblica.it: Rimasto senza riscontro il provvedimento che lo scorso gennaio aveva disposto il blocco del trattamento dei dati personali italiani da parte di Deepseek, il ...

Microsoft vieta l'uso di DeepSeek: questioni di sicurezza

Si legge su msn.com: Microsoft blocca l'uso interno di DeepSeek per tutelare la sicurezza dei dati e bloccare l'ingresso della propaganda cinese, ma il modello R1 è disponibile su Azure con modifiche al momento sconosciut ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Garante per la Privacy blocca l'app cinese DeepSeek in Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare, con effetto immediato, il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte delle società cinesi Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, responsabili dell'applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek.