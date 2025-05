DeepSeek il blocco in Italia è un finto blocco Così il Garante scrive ai provider chiedendo aiuto

Il Garante della Privacy ha comunicato ai provider italiani che il presunto blocco di DeepSeek è inefficace, poiché senza un'ordinanza ufficiale non possono limitare l'accesso. Nonostante le dichiarazioni di divieto, DeepSeek continua a essere accessibile, portando il Garante a chiedere una collaborazione per garantire il rispetto delle normative sulla privacy.

DeepSeek in Italia sarebbe stato “bloccato” dal Garante ma è sempre stato raggiungibile. E lo è tutt’ora, perché senza un ordine di blocco diramato da una autorità competente i provider non possono bloccare l’accesso. Il Garante Privacy ora chiede a chi gestisce l’accesso alla rete una buona azione (non dovuta).. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - DeepSeek, il blocco in Italia è un finto blocco. Così il Garante scrive ai provider chiedendo aiuto

