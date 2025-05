Deda Academy 2025 | la scuola d’impresa che forma i professionisti della trasformazione digitale

Deda Academy 2025 rappresenta un'eccellenza nella formazione d'impresa, dedicata ai professionisti della trasformazione digitale. Con il lancio della nuova Financial Services Edition, la scuola inaugura un calendario ricco di opportunità, consolidando il suo ruolo strategico in Italia nell'attrarre, formare e inserire giovani talenti nei settori fondamentali della digitalizzazione.

Con il lancio della nuova Financial Services Edition, la Deda Academy inaugura il calendario 2025 della sua scuola d’impresa, confermandosi come uno dei progetti più strategici in Italia per attrarre, formare e inserire giovani professionisti nei settori chiave della trasformazione digitale. L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta a neodiplomati e neolaureati con formazione tecnica o informatica e una forte motivazione a investire sul proprio futuro. Percorsi su misura per i settori più dinamici. Il programma, che partirà il 17 giugno nella sede di Trento e durerà sei mesi, offre tre percorsi distinti e complementari, pensati per rispondere alle esigenze del mercato: System Engineer: gestione e protezione delle infrastrutture IT, supporto tecnico e ottimizzazione dei sistemi informativi. 🔗Leggi su Quotidiano.net