Decreto PA un risultato concreto per gli insegnanti di religione cattolica | grazie ad Anief approvato in Commissione un emendamento che interviene in maniera decisiva sul reclutamento

Il decreto PA rappresenta una svolta significativa per gli insegnanti di religione cattolica, grazie all'approvazione di un emendamento proposto da Anief. Questa modifica normativa, attesa da anni, semplifica e rende trasparenti le procedure di reclutamento, superando il vincolo del turn over e garantendo finalmente una maggiore stabilità e opportunità professionale per gli insegnanti.

“Si tratta di una modifica normativa attesa da anni, che mette finalmente ordine e trasparenza nelle procedure di immissione in ruolo, superando il vincolo del turn over” L'articolo Decreto PA, un risultato concreto per gli insegnanti di religione cattolica: grazie ad Anief approvato in Commissione un emendamento che interviene in maniera decisiva sul reclutamento . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Decreto PA 2025 convertito in legge: tutte le novità su assunzioni, concorsi, stipendi e pensioni

Riporta commercialista.it: Scopri cosa cambia con il Decreto PA 2025: assunzioni, concorsi, stipendi Enti Locali, pensioni e fondi per la cybersicurezza. Tutte le novità qui.

Via libera definitivo del Senato al decreto Pa: è legge. Dallo sblocca-stipendi alle assunzioni, ecco cosa cambia

Come scrive msn.com: Via libera definitivo del Senato (con la fiducia) al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sono stati 99 i voti favorevo ...

Decreto PA 2025: ecco le nuove regole per inabilità, mobilità, TFS e malattia COVID

Secondo infermieristicamente.it: Il Decreto PA 2025 segna un cambio di passo netto nella gestione del personale pubblico. Introduce criteri più uniformi e stringenti per la gestione dell’invalidità, accelera i tempi per il TFS, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid -19, nuovo decreto dal 7 al 15 Gennaio : Oltre 150mila vaccinati in Italia

Un nuovo decreto con misure anti-Covid in vigore dal 7 al 15 gennaio ha avuto il via libera del CdM nella notte.