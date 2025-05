Decreto PA accolti gli emendamenti Anief sul reclutamento dei docenti di religione cattolica | le novità

Il recente Decreto PA, ora legge, apporta significative modifiche al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, grazie agli emendamenti accolti dal sindacato Anief. Queste novità mirano a migliorare le condizioni lavorative e formative per gli insegnanti di IRC, riflettendo l'impegno costante di Anief nella tutela dei diritti di questa categoria.

Il Decreto PA, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti modifiche al sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Queste innovazioni sono il risultato dell'impegno del sindacato Anief, che da anni si batte per i diritti degli insegnanti IRC. Le nuove disposizioni intervengono sull'articolo 1-bis del decreto-legge 1262019, segnando un passo

