Declassamento Icao nota del ministero | Nessun blocco alla crescita dell' aeroporto

Il Ministero ha chiarito che il recente declassamento della categoria ICAO non avrà impatti negativi sullo sviluppo dell'aeroporto di Brindisi. La nota sottolinea che le prospettive di crescita e la capacità di accogliere voli internazionali con aerei più grandi rimangono inalterate, rassicurando così gli operatori e gli utenti.

BRINDISI - "La rideterminazione della categoria Icao non determina in alcun modo ricadute negative sulle possibilità di sviluppo e di crescita dell'aeroporto di Brindisi, né sulla possibilità di ospitare voli internazionali con veicoli più grandi". È quanto emerge da una nota proveniente dalla.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

