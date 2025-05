Decine di furti in casa in pochi mesi | così agiva l' idraulico gentile | VIDEO

Negli ultimi mesi, diverse famiglie sono state vittime di furti in casa, perpetrati da un idraulico gentile e affabile. Con il suo accento bolognese e una straordinaria capacità di guadagnare la fiducia dei clienti, si spacciava per un tecnico inviato dall'amministratore di condominio, per poi colpire in modo subdolo. I dettagli di questa intrigante storia emergono ora attraverso i video delle sue azioni.

Accento bolognese, un bel modo di fare, competente su questioni legate a tubi e scarichi e soprattutto una innata predisposizione a conquistare la fiducia delle persone riuscendo a introdursi in casa loro (si spacciava per l'idraulico mandato dall'amministratore di condominio) per poi derubarli. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Decine di furti in casa in pochi mesi: così agiva "l'idraulico gentile" | VIDEO

Decine di furti in casa in pochi mesi: così agiva "l'idraulico gentile" | VIDEO

Lo riporta bolognatoday.it: Nel mirino residenti in centro storico, ma anche a Casalecchio e San Lazzaro. Diversi i blitz messi a segno con un collaudato sistema truffaldino, poi l'errore che gli è stato fatale. Adesso l'appello ...

