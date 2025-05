De Siervo | Chi usa il pezzotto sarà punito ne beneficeremo tutti Sulle ultime giornate…

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha espresso la sua posizione riguardo alla recente norma anti-pirateria. In un evento al Coni, ha sottolineato l'importanza di combattere l'uso del "pezzotto", affermando che le sanzioni miglioreranno l'esperienza per tutti gli appassionati nelle ultime giornate di campionato.

NORMA ANTI-PIRATERIA – «Stiamo alzando il livello, chiunque usi il pezzotto in Italia lascia una traccia indelebile. Queste persone vengono poi individuate, convocate in caserma dalla Guardia di Finanza e gli viene contestata la violazione. Pagano la prima multa, che è una sorta di cartellino giallo: alla seconda la sanzione sale a 5 mila euro. Nessuno può essere tranquillo. I numeri sono impressionanti, riguardano tutti i ceti sociali e non ci sono differenze di età: è un fenomeno diffuso, di mancanza della cultura della legalità.