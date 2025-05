De Maria si era arruolato nella Legione Straniera allo psicologo disse | Da giovane non pensavo alle mie vittime

Emanuele De Maria, 36 anni, si era arruolato nella Legione Straniera, dove aveva maturato un oscuro vissuto. In un tragico epilogo, ha ucciso la 51enne Chamila Wljesuriya e ferito gravemente un collega, prima di suicidarsi lanciandosi dal Duomo di Milano, coperto da una kefiah. Le sue dichiarazioni rivelano un'intensa e inquietante mancanza di compassione.

Emanuele De Maria, il 36enne che in meno di 48 ore ha ucciso la 51enne Chamila Wljesuriya, ha ferito quasi mortalmente un suo collega di lavoro e alla fine si è suicidato lanciandosi dal Duomo di Milano con il volto coperto da una kefiah, per circa sei mesi si era arruolato nella Legione Straniera. “Avevo bisogno di sentirmi parte di qualcosa, di un gruppo”, dirà l’uomo alla psicologa del carcere di Bollate. L’ingresso nel corpo militare d’élite dell’esercito francese avviene nel 2015. Un anno dopo a Castel Volturno in un hotel abbandonato sgozza una prostituta di origini tunisine. La notizia dell’arruolamento nella Legione straniera è contenuta nella relazione di “ osservazione psicologica ” del 23 febbraio 2023. Tre mesi dopo e cioè il 22 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano dà il via libera all’accesso al lavoro esterno come receptionist all’hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, il 29 maggio De Maria inizia il suo primo giorno di lavoro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it