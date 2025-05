De Laurentiis dopo l’assemblea di Serie A | Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è uscito in fretta dall'assemblea di Lega Serie A, evitando di commentare l'ultima giornata o lo spareggio. Intercettato da Calciomercato.com, ha risposto in modo enigmatico a una domanda di un giornalista, alimentando così le speculazioni sul futuro della squadra. La tensione nel club si fa palpabile.

Aurelio De Laurentiis ripreso dalle telecamere di Calciomercato.com all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A. Il presidente del Napoli si è avviato in fretta verso la propria macchina senza rilasciare dichiarazioni. Si è lasciato ad una sola risposta sibillina. Un giornalista gli ha chiesto se, in Lega, avevano parlato dell’ultima giornata e dell’eventuale spareggio. «Non abbiamo parlato» è stata la risposta del patron del Napoli. #DeLaurentiis letteralmente fugge dopo l’assemblea di Lega Serie A: “Non abbiamo deciso niente sullo spareggio” @calciomercatoit pic.twitter.comsfJdmtzluF — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025 Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa). Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis dopo l’assemblea di Serie A: «Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio»

