De Grandis netto | Se il Napoli vince a Parma non ha più ostacoli

Stefano De Grandis ha analizzato la corsa allo scudetto, evidenziando che una vittoria del Napoli a Parma potrebbe eliminarne tutti gli ostacoli. Il prossimo turno di Serie A si preannuncia cruciale per gli equilibri al vertice, con Inter e Napoli intensamente in lotta per il titolo. Scopriamo le sue considerazioni su questa entusiasmante sfida.

Stefano De Grandis si è pronunciato sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli, indicando l'importanza centrale del prossimo turno di Serie A per gli equilibri al vertice. IL RAGIONAMENTO – Stefano De Grandis ha parlato della volata finale in Serie A, con Inter e Napoli a contendersi il titolo. Di seguito le sue parole a Sky Sport: «Spalletti ha fatto qualcosa di più completo rispetto a Conte, perché ha stracciato le avversarie e dominato in lungo e in largo. Quella mi sembrava una squadra più forte, sia per i calciatori sia per il modo in cui li faceva giocare Spalletti. Non credo che sia giusto fare il parallelo tra le due squadre, ma in ogni caso portare il Napoli allo scudetto sarebbe certamente un'impresa». De Grandis sul rush finale in Serie A: Napoli, dopo Parma tutto in discesa. LA CONVINZIONE – De Grandis ha poi proseguito esprimendosi in maniera netta sull'importanza del prossimo turno di Serie A: « Se il Napoli vince a Parma, lo scudetto non glielo toglie più nessuno.

