De Bruyne-Napoli quando si fa | spunta la data decisiva

Spunta la data decisiva per la trattativa che potrebbe portare Kevin De Bruyne al Napoli. In un momento in cui gli azzurri puntano al quarto Scudetto, il mercato offre spunti entusiasmanti. Scopriamo tutti gli aggiornamenti su questa potenziale operazione che infiamma le fantasie dei tifosi.

Spunta la data decisiva per chiudere la trattativa che può portare De Bruyne al Napoli: tutti gli aggiornamenti. Il Napoli sogna sul campo e anche sul mercato. Come se non bastasse infatti un finale di stagione in cui gli azzurri stanno inseguendo il quarto Scudetto, anche il calciomercato sta regalando un grande sogno: un possibile arrivo in azzurro della stella del Manchester City Kevin De Bruyne. In scadenza di contratto col suo club, il belga avrebbe aperto ad un arrivo in azzurro e il club sta lavorando con intensità per ottenere un sì definitivo su ogni punto. Napoli, la data della decisione di De Bruyne. L’edizione odierna de “Il Mattino” fornisce ulteriori aggiornamenti al riguardo. Confermata l’offerta del club azzurro al calciatore (un biennale con opzione da 7-8 milioni a stagione), il giocatore sta ora riflettendo sul da farsi. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne-Napoli, quando si fa: spunta la data decisiva

