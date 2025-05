De Bruyne al Napoli il City cerca il suo sostituto | la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa. Ma le notizie su Kevin De Bruyne, con il Manchester City in cerca di un suo sostituto, aggiungono un'altra dimensione alle dinamiche del club. Guardiola sta valutando le opzioni mentre si avvicina la sfida.

Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto. Domenica sera, infatti, i partenopei giocheranno allo Stadio Tardini per giocare contro il Parma. Il Napoli, visto anche la sfida casalinga dell’Inter contro la Lazio, ha l’obbligo di battere la squadra di Chivu per evitare di perdere il primo posto. Ma in casa partenopea, oltre al campionato, si sta parlando tantissimo sul possibile approdo di Kevin De Bruyne. Proprio sul futuro di quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento. De Bruyne, il Manchester City ha già scelto il suo sostituto: i dettagli. Secondo quanto riportato dalla redazione del media turco ‘Bild’, infatti, il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe già individuato il sostituto del centrocampista belga. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

