Ddl Partecipazione lavoratori Paolo Capone Leader UGL | Finalmente attuato l’art 46 della Costituzione Ora avanti con coraggio

L'approvazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese segna un traguardo storico. Paolo Capone, leader dell'UGL, sottolinea che dopo 77 anni si realizza finalmente l'articolo 46 della Costituzione. Un passo decisivo per il mondo del lavoro, che richiede ora coraggio e determinazione per costruire un futuro migliore.

"L’approvazione definitiva della legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza per il mondo del lavoro e per il nostro ordinamento. Dopo 77 anni, viene finalmente data attuazione all’articolo 46 della Costituzio 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl Partecipazione lavoratori. Paolo Capone, Leader UGL: “Finalmente attuato l’art. 46 della Costituzione. Ora avanti con coraggio”

