Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha avvertito riguardo all'impatto dei dazi americani sull'export italiano. Secondo le stime del centro studi del ministero, un'eventuale applicazione di dazi reciproci al 20% potrebbe ridurre le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti del 10%, mentre un dimezzamento porterebbe a una flessione del 6,5%.

"Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull' export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Urso ha detto che i dazi Usa non avrebbero un forte impatto sull'export di auto, focalizzato sul lusso, ma avranno "un impatto molto significativo sulla filiera delle componenti automotive che produce per l'alta gamma tedesca". Idem per la farmaceutica, "per noi molto importante come voce dell'export verso gli Usa" se Trump mettesse in pratica il piano appena annunciato relativo ai farmaci. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso

L'introduzione di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump potrebbe avere conseguenze significative sul Made in Italy, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione per l' export italiano.