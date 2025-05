Dazi Urso smentisce effetti negativi sull' export Italia verso Usa

Il ministro degli Esteri, Dazi Urso, ha smentito l'impatto negativo dei dazi sull'export italiano verso gli Stati Uniti. In un recente intervento, ha evidenziato come le esportazioni italiane siano aumentate significativamente nei primi tre mesi dell'anno, nonostante le incertezze legate alla situazione commerciale internazionale.

Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante un'audizione alla Camera sui dazi commerciali Usa. "Nel primo trimestre del 2025, infatti, le nostre esportazioni hanno segnato più 11,8% in base ai dati Istat, rispetto a un anno prima. Non è avvenuto altrettanto per altri paesi europei" ha detto Urso. "Questo è probabilmente dovuto sia al fenomeno naturale di accumulo di scorte, che aziende e consumatori americani hanno fatto nel timore appunto dei dazi, ma anche verosimilmente alla forza intrinseca specifica in alcuni settori, davvero unica, del made in Italy - ha proseguito - a cui i cittadini americani non vogliono rinunciare".

