Dazi Urso | per l' Italia auto e medicinali i settori più a rischio

I dazi commerciali imposti dall'amministrazione statunitense potrebbero colpire severamente l'Italia, in particolare i settori dell'auto e farmaceutico. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato questi rischi durante un'audizione, sottolineando le potenziali conseguenze negative sulle filiere strategiche del Paese.

Roma, 14 mag. (askanews) -Per l'Italia filiera dell'auto e farmaceutica sono due dei settori che rischiano di subire maggiormente ricadute negative dai dazi commerciali approntati dall'amministrazione Usa. Lo ha riferito il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso durante un'audizione alla Camera "Per quanto riguarda l'auto, che attraversa una grave crisi strutturale, dovuta anche alle regole a nostro avviso sbagliate del Green Deal - ad esempio ieri (13 maggio, ndr) Nissan ha annunciato la chiusura di sette stabilimenti e i licenziamenti di 20.000 operai - le misure daziali americane non avranno a nostro avviso un impatto sulla vendita di auto esportate dall'Italia, perché sono sostanzialmente di alta gamma e di conseguenza poco influenzate dal prezzo, ma avranno invece un impatto molto significativo sulla filiera dell'automotive, cioè sulla componentistica che produce per auto di media gamma tedesche o di altre nazioni - ha spiegato Urso - che allo stato sembra il settore più a rischio". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio

