Dazi se il piromane diventa pompiere

L'accordo con la Cina rappresenta una svolta significativa nella diplomazia commerciale degli Stati Uniti. Sottolineando l'abilità strategica del Presidente Trump, questa intesa si profila come un trionfo per l'America, dimostrando come un piromane possa, inaspettatamente, diventare pompiere, guidando il paese verso nuovi orizzonti di opportunità economica e cooperazione internazionale.

«Questo accordo con la Cina è una vittoria per gli Stati Uniti, e dimostra la bravura senza confronti del Presidente Trump nel fare accordi a vantaggio del popolo americano».. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dazi, se il piromane diventa pompiere

