Dazi la sveglia di Draghi alla Ue | Siamo a un punto di rottura serve accordo con gli Usa Mattarella | Nessun dorma

Mario Draghi, al vertice Cotec di Coimbra, lancia un allarme sull'Unione Europea: i dazi rappresentano un punto di rottura e serve un accordo urgente con gli Stati Uniti. È tempo di agire e non restare immobili di fronte a eventi imminenti. Il Presidente Mattarella avverte: non possiamo permetterci di dormire in questo momento cruciale.

Siamo a un punto di rottura, sui dazi è vietato restare immobili in attesa degli eventi. Questo il filo rosso dell’intervento di Mario Draghi al vertice Cotec a Coimbra in Portogallo. Un sonoro scossone all’Unione europea che temporeggia. “Cambiamenti sono in corso da diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita debole ha reso più difficile una effettiva risposta europea. Ma gli eventi più recenti rappresentano un punto di rottura. L’uso massiccio di azioni unilaterali – spiega l’ex premier – per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l’ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile”. Dopo l’intesa economica tra Usa e Regno Unito e l’accordo con Pechino sulla sospensione per 90 giorni della maggior parte dei dazi incrociati che ha raffreddato la guerra commerciale, i mercati si mostrano attendisti. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, la sveglia di Draghi alla Ue: “Siamo a un punto di rottura, serve accordo con gli Usa”. Mattarella: “Nessun dorma”

