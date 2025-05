Dazi la scossa alla Ue di Draghi e Mattarella Punto di rottura stare fermi non è più un' opzione Avanti sulla competitività

L'Unione Europea, sotto la guida di Draghi e Mattarella, sta affrontando un momento cruciale: non è più possibile restare fermi. Con l'abbassamento dei dazi tra Stati Uniti e Cina per 90 giorni, si apre una «tregua» che potrebbe avere ripercussioni significative, in particolare sulle filiere automobilistica e farmaceutica, secondo le parole di Urso.

Da oggi abbassati i dazi reciproci tra Usa e Pechino: la «tregua» per 90 giorni. Urso: «Impatto soprattutto su filiera auto e farmaceutica»

Draghi lancia l’allarme: "Con i dazi siamo al punto di rottura"

tg24.sky.it scrive: Lo ha detto l'ex premier nel corso del vertice Cotec che si svolge a Coimbra, in Portogallo. “L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo ...

Dazi, Draghi: "Serve accordo con Usa, ma nulla tornerà come prima"

Lo riporta msn.com: L'ex presidente della Bce: "Hanno minato ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile" ...

Draghi: "Con i dazi siamo al punto di rottura'

Si legge su ansa.it: L'ex premier: "Minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile". "Il debito comune Ue chiave per investire in difesa" (ANSA) ...

