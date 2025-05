Dazi la Cina celebra l’armistizio e entra nel cortile di casa Usa

Dazi: la Cina festeggia l'armistizio e si fa strada nel "cortile di casa" degli Stati Uniti. Sebbene si tratti di un accordo temporaneo e non di un trattato di pace, la notizia ha suscitato entusiasmo tra stampa e opinione pubblica cinese, segnando un momento significativo nelle relazioni tra le due potenze.

È un temporaneo armistizio, non un trattato di pace. Ma, in Cina, il documento congiunto di Ginevra con gli Stati uniti è stato accolto con entusiasmo da stampa e opinione . Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa

Segnala ilmanifesto.it: Cina (Internazionale) È un temporaneo armistizio, non un trattato di pace. Ma, in Cina, il documento congiunto di Ginevra con gli Stati uniti è stato accolto con entusiasmo da stampa e opinione pubbli ...

Dazi, armistizio Usa-Cina. "Raggiunto un accordo"

Si legge su msn.com: Con un comunicato diffuso dalla Casa Bianca poco prima delle 20, ore italiane, gli Usa annunciano «un accordo commerciale con la Cina». Dopo due giorni «molto costruttivi» di colloqui a Ginevra volti ...

Dazi, Usa e Cina: l'escalation di misure e ritorsioni. Così Pechino punta a trasformare in boomerang le azioni di Trump

ilmessaggero.it scrive: Occhio per occhio, dazio per dazio. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, innescata dalle mosse di Donald Trump in materia di tariffe, non si ferma. L'escalation di azioni e ritorsioni si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.