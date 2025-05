Dazi la Cina celebra l’armistizio e entra nel cortile di casa Usa

La Cina festeggia l'armistizio siglato con gli Stati Uniti, un passo significativo anche se non un trattato di pace definitivo. Il documento congiunto di Ginevra ha suscitato entusiasmo tra stampa e opinione pubblica cinese, segnando un momento cruciale nei rapporti tra le due potenze. Scopriamo come questa intesa influisce sugli equilibri globali.

Segnala informazione.it: Usa e Cina hanno raggiunto a Ginevra una tregua di 90 giorni sui dazi reciproci ma per ora non c'è alcuna garanzia che si trasformi in un cessate il fuoco duraturo. Intanto, le due maggiori economie m ...

Si legge su msn.com: Con un comunicato diffuso dalla Casa Bianca poco prima delle 20, ore italiane, gli Usa annunciano «un accordo commerciale con la Cina». Dopo due giorni «molto costruttivi» di colloqui a Ginevra volti ...

Da informazione.it: La tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, con la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci, è stata accolta a Bruxelles con un ottimismo misurato. Olof Gill, portavoce della Commissione Ue per ...

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.