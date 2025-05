dazi federmanager serve una risposta efficace evitare una spirale ritorsiva

Federmanager sottolinea l'importanza di una risposta efficace per prevenire una spirale ritorsiva in seguito ai nuovi scenari commerciali. Il presidente Valter Quercioli evidenzia l'informativa del Ministro Urso, che conferma i rischi sistemici, ma anche la validità delle strategie adottate dal governo italiano.

ROMA (ITALPRESS) – "L'informativa del Ministro Urso ha confermato con chiarezza i rischi sistemici che il nuovo scenario commerciale comporta, ma anche la correttezza del percorso intrapreso dal governo italiano per evitare una spirale ritorsiva". Così il presidente di Federmanager, Valter Quercioli, commenta l'informativa parlamentare odierna del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle conseguenze per il sistema produttivo italiano dei dazi reciproci tra Stati Uniti e Unione europea. Sul punto, le stime del Mimit risultano davvero significative: un impatto di circa il 10% sulle esportazioni italiane negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% in caso di dazi reciproci al 10%, con conseguenze particolarmente pesanti per settori chiave come l'automotive di alta gamma e il farmaceutico.