Dazi Draghi | Siamo arrivati a un punto di rottura

Al vertice Cotec Europa tenutosi a Coimbra, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha evidenziato un «deterioramento progressivo del sistema multilaterale», già compromesso da anni prima dell'aumento dei dazi. Secondo Draghi, a rendere più complessa un'efficace risposta da parte dell' Unione europea hanno contribuito «sia le tensioni interne tra Paesi membri sia la debolezza economica». L'ex premier ha sottolineato come «gli eventi più recenti rappresentano un punto di rottura. L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile». Draghi: «Per la difesa europea è necessario un debito comune per finanziare investimenti condivisi». Nel suo intervento, Draghi ha poi affrontato il tema della difesa europea, sottolineando l'importanza dell'adozione di «un debito comune per finanziare investimenti condivisi».