Dazi Draghi | Serve accordo con Usa ma nulla tornerà come prima

L'Unione Europea affronta la necessità di un accordo con gli Stati Uniti sui dazi, per proteggere le sue esportazioni e garantire l'accesso al mercato americano. Tuttavia, le relazioni commerciali non torneranno mai più ai livelli precedenti, richiedendo all'UE di adattarsi a una nuova realtà economica.

(Adnkronos) – L'Unione Europea deve trovare un accordo con gli Usa sulla questione dazi, per evitare di vedersi imporre pesanti tariffe sulle proprie esportazioni e conservare un "accesso" al mercato americano, ma non deve illudersi che con Washington tutto possa tornare come prima e dovrà produrre "da sé" la crescita necessaria. Lo sottolinea l'ex presidente .

