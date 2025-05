Dazi dollaro e governance globale | i Brics sfidano Trump

Nel recente summit dei ministri degli Esteri dei BRICS, che ora annovera 10 membri, la strategia collettiva ha resistito alle minacce di Donald Trump. I discussi temi di cooperazione e governance globale evidenziano come i BRICS si pongano come attori chiave nel contesto internazionale, sfidando le politiche unilaterali americane e promuovendo un'alternativa alle dinamiche economiche tradizionali.

Il recente summit dei ministri degli Esteri dei Brics – i paesi membri adesso sono 10 – ha mantenuto la sua linea strategica nonostante le minacce e le provocazioni fatte nei primi cento giorni di governo da Donald Trump. Infatti, i temi affrontati a Rio de Janeiro, sono stati la cooperazione multilaterale per la pace e lo sviluppo, la riforma delle istituzioni internazionali per una governance più inclusiva e il ruolo del Sud del mondo nel rafforzamento del multilateralismo. Anche i rappresentanti degli Stati partner (Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda e Uzbekistan) hanno partecipato all'incontro. Il documento finale è stato stilato, ma non presentato congiuntamente per una valutazione differente da parte dei membri africani rispetto alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu.