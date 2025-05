Davide Arduini ha presentato il suo libro | Prendi la borsa e vai

Davide Arduini ha presentato il suo libro "Prendi la borsa e vai" il 14 maggio a Milano. Il CEO di Next Different e Presidente di Una (Aziende della Comunicazione Unite) condivide trent’anni di esperienza nel mondo delle agenzie, offrendo uno sguardo prezioso su una carriera ricca di successi e sfide nel settore della comunicazione.

Il Ceo di Next Different e Presidente di Una (Aziende della Comunicazione Unite) racconta trent’anni di carriera e il mondo delle agenzie Milano, 14 maggio. Davide Arduini, imprenditore, comunicatore di lungo corso, Founder e C.e.o. della grande agenzia Next Different (75 milioni di fatturato 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Davide Arduini ha presentato il suo libro: "Prendi la borsa e vai"

