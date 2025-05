David Villa pazzo di Yamal | Ha un’aura fortissima Ho questa sensazione e un giorno vincerà il Pallone d’Oro

David Villa, leggendario attaccante spagnolo, esprime la sua ammirazione per il giovane talento Lamine Yamal, descrivendolo come un giocatore dal potenziale straordinario. Durante un evento di LaLiga, Villa ha condiviso la sua convinzione che Yamal, con la sua "aura fortissima", abbia tutte le carte in regola per vincere un giorno il Pallone d'Oro.

In un evento promosso da LaLiga, David Villa, leggenda del calcio spagnolo ed ex giocatore, tra le altre, del Barcellona, ha parlato di Lamine Yamal e del suo futuro. PAROLE – «È un giocatore fondamentale, non solo .

David Villa sicuro: "E' fortissimo, vedrete: vincerà il Pallone d'Oro"

Lo riporta msn.com: David Villa ha parlato del grande talento che sta sconvolgendo tifosi ed addetti ai lavori a livello europeo: 'Vincerà il Pallone d'Oro'.

