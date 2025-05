Il Festival di Cannes 78 ha reso omaggio a David Lynch con la prima mondiale di un documentario dedicato al visionario regista, scomparso a gennaio. Riley Lynch, suo figlio, ha sottolineato l'importanza di questo festival per la carriera e la vita di suo padre, celebrando il suo impatto duraturo nel panorama cinematografico.

David Lynch: tributo a Cannes. Il figlio Riley: “Questo festival ha significato molto per mio padre” Il Festival di Cannes 78 ha reso omaggio a uno dei grandi del cinema con la prima mondiale di un nuovo documentario su David Lynch, scomparso a gennaio. Il figlio del defunto regista, Riley Lynch, era presente alla proiezione di “ Welcome to Lynchland “. “Questo festival ha significato molto per mio padre”, ha detto. “È un momento molto emozionante”. Il figlio di Lynch ha anche rivelato che l’ultima volta che è stato a Cannes è stato nel 2002, quando suo padre era presidente della giuria. “Ho festeggiato qui il mio decimo compleanno e Sharon Stone ha portato la torta”, ha detto. Diretto da Stéphane Ghez, “ Welcome to Lynchland “, della durata di un’ora, è stato realizzato prima della morte di Lynch e rivisita l’opera dell’iconico regista, dal suo debutto cult “Eraserhead” a “ Twin Peaks “, passando per “ Mulholland Drive “, cercando di decifrare l’enigma dell’icona attraverso il suo lavoro. 🔗Leggi su Cinefilos.it