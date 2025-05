Alfredo Pedullà svela interessanti dettagli sulla proposta dell’Inter per Jonathan David, attaccante del Lille. Nel suo ultimo video, l’esperto di mercato rivela la risposta del club francese, aggiungendo ulteriore suspense alla trattativa. Scopriamo insieme le ultime novità su questo intrigante possibile trasferimento.

David Inter, Pedullà rivela: «Proposta fatta al Lille! Ecco la risposta del club francese.» L'indiscrezione dell'uomo mercato sull'attaccante. Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulla situazione legata al futuro di Jonathan David, attaccante accostato al calciomercato Inter e che sarebbe finito anche nel radar del Napoli guidato da Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: DAVID INTER – « La proposta dell'Inter per David non è stata ritenuta congrua, visto che i nerazzurri (ma anche la Juventus) avrebbero voluto uno sconto. Gli è stata data questa risposta: 'Ripasseremo quando avremo fatto il giro di tutte le parrocchie. Per quello che mi hanno detto, il Napoli ha fatto un'offerta molto importante: ci sono delle commissioni da sistemare, gli azzurri hanno accettato la clausola.