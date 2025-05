David annuncia l'addio al Lille | "E' tempo per me di salutare" Proposta già inviata dal Napoli si entra nel vivo

Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille con un video sui social media, dichiarando: "È tempo per me di salutare". La sua partenza è imminente, con il Napoli che ha già presentato un'offerta. Ora il mercato si infiamma, e il futuro dell'attaccante canadese si preannuncia avvincente.

Ora è davvero ufficiale: Jonathan David ha annunciato il suo addio al Lille tramite un video apparso su suoi profili social. L`attaccante canadese,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

