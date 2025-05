David annuncia l’addio al Lille | Grazie ma è ora di salutarvi In Serie A tre interessate

Jonathan David ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lille al termine della stagione, comunicando la decisione ai tifosi attraverso una lettera su Instagram. Con il contratto in scadenza e la possibilità di partire a parametro zero, il talento canadese si prepara a intraprendere una nuova avventura, con tre club di Serie A già interessati a lui.

Ora è ufficiale, Jonathan David lascerà il Lille al termine di questa stagione a parametro zero e ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso una lettera di addio ai tifosi francesi, pubblicato direttamente attraverso il suo profilo Instagram. Adesso quale futuro per lui? In Serie A almeno tre interessate. L’ADDIO UFFICIALE – Jonathan David classe 2000, ha annunciato la sua decisione attraverso i propri canali social, ponendo fine a un’esperienza durata cinque anni: «Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po’ di gioia. In particolare il campionato francese e anche il trofeo dei campioni di Ligue 1, e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - David annuncia l’addio al Lille: «Grazie, ma è ora di salutarvi». In Serie A tre interessate

