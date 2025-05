David annuncia l’addio al Lille | È tempo dei saluti Poi l’indiscrezione sul futuro

Jonathan David ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lille, lasciando gli appassionati con molte domande sul suo futuro. Nel video condiviso su Instagram, l'attaccante canadese ha salutato la squadra, mentre si intensificano le voci sul suo possibile approdo all'Inter. Ora, David è pronto a affrontare una nuova avventura, disponibile a parametro zero.

Le parole di Jonathan David, attaccante canadese del Lille e nel mirino dell’Inter, sul suo futuro con l’addio al parametro zero. Jonathan David, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha salutato ufficialmente il Lille. L’attaccante è ora disponibile a parametro zero e resta nel mirino dell’ Inter, ma con il Napoli che resta in vantaggio. ADDIO AL LILLE – « Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Qui ho passato 5 stagioni incredibili, non sempre facili. Spero di avervi portato un po’ di gioia con i miei gol, oltre ai due trofei che abbiamo vinto insieme, che vi hanno portato piacere. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, i medici, i tecnici e tutti coloro che hanno speso del tempo con me in questo club. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David annuncia l’addio al Lille: «È tempo dei saluti». Poi l’indiscrezione sul futuro

